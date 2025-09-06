◆第７０回京成杯オータムハンデ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）

サマーマイルシリーズ最終戦のハンデ重賞は１６頭立てで行われ、木幡巧也騎手が騎乗した１３番人気でハンデ５２キロのホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木登厩舎、父ディープインパクト）が直線で内から鋭く突き抜けて重賞初制覇を飾った。勝ちタイムは１分３１秒３。

２着に１１番人気のドロップオブライト（松若風馬騎手）、３着に２番人気のコントラポスト（丸山元気騎手）が続き、３連単９３万４１００円の大波乱となった。

木幡巧也騎手（ホウオウラスカーズ＝１着）「行くところがなかったのもあるけど、うまくさばけて良かった。最近はこの子自身、脚を使う競馬をしていたので、崩さずに行きたかったですけど開幕週なので、もう少し位置はほしいと思って、そこだけ気をつけました。手応えは良かったですね。脚を使うとは聞いていたので、それを信じて。勝負どころでハミを取ってくれたので、乗っていてすごく楽でした。自分の武器、脚を使えるっていうのがある馬。年齢的に上積みがあるわけではないかもしれないけど、状態を維持していけば、また拾えるレースがあると思う」