俳優の藤井直樹、関西ジュニアの岡粼彪太郎が６日、大阪松竹座で開幕した舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（１４日まで）の取材会に出席した。

コロナ禍で甲子園出場の夢を絶たれた元球児の大学生（藤井）が、令和７年から太平洋戦争中の昭和１７年にタイムスリップし、当時の球児たちと共に苦境を乗り越えながら“幻の甲子園”出場を目指す姿を描き出す。主人公の令和の大学生・森下令児を演じた藤井は、東京公演から約１週間あいての大阪公演に「気持ちも入れ替えて、また新鮮にやれるように心がけております」とにっこり。昭和の野球部主将・津田昭夫を演じる岡粼は「大阪松竹座は１２歳から立たせてもらっていて、約９年なんですけど、本当に立ち慣れた舞台。すごくやりやすくホームに帰ってきた気持ちでできて、すごい楽しいです」と笑った。

８月末に、来年５月末で大阪松竹座の閉館することが発表された。岡粼は「人生の中でも一番立った舞台。そこがなくなってしまうというのは、やっぱり寂しい。思い出があるので、そこはかみしめて、この景色を次もう見られないかもしれないって思いながら演じさせてもらっています」と心境を語った。藤井は修学旅行で大阪に来た時に、松竹座の外観に圧倒されたことを明かし「とても貴重なタイミングだなとすごく思ったので、そこも責任を持ってやり遂げたい」と気持ちを引き締めた。

戦後８０年の節目の年。客席の年齢層も幅広く、藤井は「僕たちも（戦争は）経験していないですけれども、少しでも思いを届けられたらいいなという思いは常に責任を持ってやらせていただいています」ときっぱり。岡粼も「松竹座自身も戦争を経てきた劇場。そこでやる意味もあると思います」と気合を入れていた。