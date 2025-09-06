◇パ・リーグ オリックス―日本ハム（2025年9月6日 京セラD）

犬が始球式に登板！？災害救助犬のアッシュ（メス、オーストラリアン・シェパード、7歳）と、災害救助犬訓練士の中野汀彩（なぎさ）さんが、試合前の始球式に登場した。

この日は大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのHERO特別始球式」として実施。大阪府交野市在住のアッシュと中野さんは、6月にトルコで開催された「FCI 災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」の「がれき捜索部門」で日本代表チームの一員として優勝し、昨年1月の能登半島地震の災害現場でも活動し、行方不明者の捜索にあたった。

ホームベースで待ち構える捕手役の中野さんのもとへ、マウンド前からボールをくわえたアッシュがダッシュ。見事に中野さんへボールを渡し、場内は大きな拍手に包まれた。「かなり私の方が緊張していて、この子も多分すごく緊張して最後ボールが滑っちゃったのが悔しかった。でも、すごく頑張ってくれたと思います」と中野さん。まさにワンダフルな始球式に「本当にありがたい機会。もっともっと救助犬の認識が広まれば」と感謝の思いを語り、「（アッシュは）かけがえのない存在で、自分の中では家族以上の感覚に近い。（災害現場では）早く生存されている方を発見することが大事。日々の訓練でとにかく早く見つける練習をさらに進めていきたい」と口にした。