モデルでタレントの藤田ニコルが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。白を基調とした衣装に大きなハートが目を引くガーリーな衣装でファンを魅了した。

【映像】藤田ニコルのランウェイ姿

「1st FASHION SHOW STAGE」ステージのトップバッターとして登場した藤田。全身白色のコーデで、ファーの帽子に、前面と背面に大きな赤いハートが刺繍されたニット、ティアードスカートを着用。黒のショートブーツで全体を引き締めつつ、赤いチェック柄のバッグがアクセントとなり、キュートでカジュアルなガーリースタイルを披露した。

「やっぱにこるんかわいい」「貫禄」「かっこよ」

“本業”のモデルとして舞台に上がったこの日の姿に、視聴者から「ニコル！かわいい！」「やっぱにこるんかわいいな」「ニコルんも貫禄だな」「にこるんかっこよ」「ニコル可愛いモフモフ」などの声が寄せられた。

藤田は1998年2月20日生まれ、ニュージーランド出身の27歳。2009年『第13回ニコラモデルオーディション』でグランプリを獲得しニコラの専属モデルとなった。その後は、『Popteen』の専属モデルとして活躍。また、数多くのバラエティ番組にも出演し幅広い層のファンを獲得している。2023年8月、俳優の稲葉友と結婚した。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）