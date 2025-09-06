¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×»°µÈºÌ²Ö¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¥¿¥¤¥ÄÃåÍÑ¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¯¤ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Í¤ó¡×¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°µÈºÌ²Ö¤¬9·î6Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØTGC¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÂÎ²¿Æ¬¿È¡©µÓ¤¬¶Ã°ÛÅª¤ËÄ¹¤¤»°µÈºÌ²Ö¡ÊÁ´¿È»Ñ¤â¡Ë
¡¡¡ØTGC¡Ù¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ëÌî¸ý¶¯»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡ÖTGC SPECIAL COLLECTION¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°µÈ¤Ï¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£
¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×»°µÈ¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÁûÁ³
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¥¿¥¤¥Ä¤¬±Ç¤¨¤ë°µ´¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°¹¥¤Ï¡¢1996Ç¯6·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Îºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹173cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´Å§¡£Æ±»ïÂ´¶È¸å¤â¡Ö25ans¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥°¥Ã¥â¡¼¥¨¥Ó¥¢¥ó¡ª¡Ù¤ÇÂè67²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢±Ç²è¡ØÎ¹Î©¤Á¤ÎÅç±´¡Á½½¸Þ¤Î½Õ¡Á¡Ù¡¢±Ç²è¡ØËÜ¿´¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡Ö⽇ËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8⽉¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇ⼤µé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×/ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë