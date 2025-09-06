歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。リスナーからの投稿で8日未明に皆既月食があることを知り、興味はあるものの「見られるかなぁ」と不安を口にした。

番組でリスナーからの「日曜から昇ってくる満月が、日付の変わった月曜日の未明から皆既月食になるんですってねー」との投稿が紹介された。和田は「明日の日曜日ですか」と相づちを打って「へぇ〜」と関心のある様子を示した。

今回が3年ぶりのチャンスで、8日の午前1時27分に欠け始めて、満月が地球のかげにすっぽり入る皆既食は午前2時30分から同3時53分の間との情報が伝えられた。

和田は「起きてられるかなぁ」とぽつり。リスナーのメッセージで「アッコさんはおせんべいを食べる時間だと思われます」とツッコまれると「アッハハ」と笑って「ただ、新幹線で宴会しますからね。多分、帰ってきたら寝てるんちゃうかな」とコメント。7日にTBS系「アッコにおまかせ！」の生放送終了後、大阪に移動し、大阪・関西万博で行われる明石家さんまのイベント「さんまPEACEFUL PARK 2025」に出演した後、とんぼ返りとなる予定に触れた。

和田は「そうですか。めったにないもんね。どうなんだろ、昨日に東京すごい大雨降って、そうすると空もきれいなんじゃない？」と夜空で繰り広げられる皆既月食に思いをはせていた。