¡ÖËÜÅö¤Ë¿À¤¹¤®¤ë¡×ÃæÆüÃæ¼´¡¢¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤ÎÇË²õÎÏ¤ËX¶½Ê³¡¡2»î¹çÏ¢Â³¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¢¡¼¥Á¤Î32ºÐ½õ¤Ã¿Í¤ÎÂ¸ºß´¶¡¢27ºÐ³°Ìî¼ê¤â4Àï3È¯¤ÎÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆÍÆþ¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢CS¡ª¡×
¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡¢13¹æ¥½¥í¤È¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Ï9·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î½é²ó¤ËÃæ¼´¤¬°µ´¬¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÆó»à°ìÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËºÙÀîÀ®Ìé¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¢°æ¾å²¹Âç¤Î147¥¥í¤ÎÂ®µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ó¡¢ÀèÀ©¤Î16¹æ2¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ü¥¹¥é¡¼¤ÏÍèÆü½é¥¢¡¼¥Á¤â¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤À¤Ã¤¿¡¢µÇ°¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ³¤¯ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£Á°Æü¤Ë¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢°ìÁ®¡£2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë4ÈÖ¤ÎºÙÀî¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢4Àï3È¯¤ÎË½¤ì¤Ã¤×¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎÌ»ºÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÈÖ¤Î¥Ü¥¹¥é¡¼¤âÁ°Æü¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë·è¾¡ÃÆ¡¢¤µ¤é¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Èº¸±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ÇË²õÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CSÁè¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢²¿¤È¤âÍê¤â¤·¤¤ÂÇËÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿À¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÙÀî¤â¥Ü¥¹¥é¡¼¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢CS¡ª¡×¤ÈX´Þ¤á¡¢SNS¾å¤ÇÂ³¡¹¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
