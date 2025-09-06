第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市）の試走会が６日、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回の本戦１５位で４年ぶりにシード権を逃した法大などがコースをチェックした。予選会はハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を全選手が一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで争う。上位１０校が本戦の出場権を獲得できる。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

法大は２２年の第９８回箱根駅伝で１０位になってから、７位、６位と順調に順位を上げ、今年はさらなる飛躍が期待されたが、まさかの１５位に終わった。

現ランナーで予選会を知る選手はいないからこそ、試走会でのコース確認は重要だ。坪田智夫監督が「ポイントを一つ一つチェックして欲しい」とコースの注意点を細かく指示してからジョグがスタート。選手らは熱心にロードを確かめながら走り進めた。

昨年、５０００メートルと１万メートルで法大記録を打ち立て、箱根駅伝でも主要区間の出走が期待された大島史也（４年）は直前の体調不良で出走がかなわなかった。ただ、その後は着実に練習を重ね、坪田監督も「６、７月に地力を固めた。もう一度やり直したので、今のところは順調にきています」とこの日も試走して状態を確かめた。

“オレンジエクスプレス”はチーム一丸となって、１０月１８日の予選会へ向かう。