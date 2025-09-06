サマーマイルシリーズの最終戦となるG3「京成杯AH」は単勝12番人気の伏兵ホウオウラスカーズ（牝7＝高木、父ディープインパクト）がゴール前で最内を突いて抜け出し1着。2020年11月1日のデビューから32走目で重賞初制覇となった。

鞍上の木幡巧也（29）は2020年のダイヤモンドS（ミライヘノツバサ）以来の重賞3勝目。管理する高木登師（60）は昨年のJ・G1中山大障害（ニシノデイジー）以来となる通算11回目の重賞勝ち。

2着に11番人気のドロップオブライト、3着は2番人気のコントラポストが入り、3連単＜1＞＜3＞＜7＞は93万4100円（1591番人気）、馬単＜1＞＜3＞は10万7070円（155番人気）の大波乱決着となった。1番人気のエリカエクスプレスは11着。

▽京成杯AH 1956年に「オータムハンデキャップ」として創設。59年に「京王杯オータムハンデキャップ」、98年に現在の「京成杯オータムハンデキャップ」に改称した。距離は84年から現行の芝1600メートルで実施。2012年から始まった「サマーマイルシリーズ」の対象レースに指定されている。