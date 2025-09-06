お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ゲストとの出会いを振り返った。

ゲストで登場したのはタレントのSHELLY。くわばたは「SHELLYに初めて会った時のこと、私めっちゃ覚えてて」とラジオでの共演を回顧した。

くわばたは、当時無名だったSHELLYが「ずっと喋って、すっごい顔も可愛い、トークも上手」だったと絶賛。朝ごはんを紹介する企画で、ブース内で一緒に納豆キムチを食べたといい「大したことないのに“凄い画期的！おいしいですね”とか褒めちぎってて、この人こんなしょうもないものでも褒めれるんやって思って。こういう子って売れるんやろなって思ってたら、数か月後にテレビばんばん出てた」と語った。

くわばたはその出会いが「コンビを組む前やったから25年前」としたが、SHELLYは「そのラジオやってたのは多分20年前。時期が勘違いしてるかも」とし、「21歳ぐらいから7年間やってた」と明かすと、くわばたは「だからしゃべるのめっちゃ上手になったんちゃう？」と分析した。