京都市やＪＲ西日本などは、下京区の京都駅構内や連絡通路などに乗り換えを案内するカラフルなサインシールを今月下旬にも整備する。

京都駅には複数の公共交通機関が乗り入れし、観光客らからは「乗り換えがわかりにくい」といった声が上がる。観光シーズンを前に、関係機関で連携しておもてなしの態勢を整える。（山田珠琳）

京都駅はＪＲ、近鉄、市営地下鉄と複数の路線が乗り入れるターミナル駅。市によると、１日平均約７０万人が利用する。近年はインバウンド（訪日外国人客）も増加し、バスやタクシーの乗り場も連日多くの人が利用する。

市歩くまち京都推進室によると、以前から京都駅内の乗り換えのわかりにくさが課題で、昨年秋から春秋の観光シーズンにあわせて、臨時の交通案内所を設置し、利用者の乗り換えや乗り継ぎの案内をしてきた。観光客も増加傾向にあることから、普段駅を使い慣れない人でも一目でわかるよう、通路の床面に乗り換え案内のサインシールを整備することを決めた。

総事業費約２０００万円で、京都市とＪＲ西日本、京都駅ビル開発の３者で費用を分担する。ＪＲの中央口や西口の改札内外に矢印のサインシールを貼り付け、新幹線は青色、バスはオレンジ、地下鉄は緑色など、色ごとに乗り換えルートを表示するほか、英語、中国語、韓国語にも対応し、利用者が乗り換え時の動線を迷わないように対策をする。

今月から順次工事を進めていて、２５日頃には全体が完成する見込み。

同推進室の山下聡担当部長は「京都は多くの観光客が集まる。外国人からもわかりやすいように工夫したので、観光客でもスムーズに乗り換えをしてもらいたい」と話す。