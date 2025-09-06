6日に行われている秋篠宮家の長男・悠仁さまの「成年式」の模様をお伝えします。午前中は、皇居・宮殿で「加冠の儀」が行われましたが、午後2時からはもうひとつの重要な儀式「朝見の儀」が行われました。日本テレビ客員解説員の井上茂男さんとお伝えします。

◇

改めて、6日に行われている悠仁さまの成年式の儀式・行事ですが、このようになっています。

【6日の行事一覧】

「冠を賜うの儀」

「加冠の儀」

「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」

「朝見の儀」

「勲章親授」

「御礼言上」

「祝賀」

「上皇ご夫妻へのご挨拶」

「内宴」

まず、午前8時45分から、天皇陛下より贈られた成年用の「冠」を受け取る「冠を賜うの儀」が行われました。

そして、午前10時から「加冠の儀」が行われました。

井上茂男さん

「『加冠の儀』とは、天皇陛下から贈られた成年皇族の証しである『冠』を初めて着用する儀式で、『成年式』の中心的な儀式といえます」

それでは、これまでに行われた儀式を振り返ります。

悠仁さまは、宮殿の「春秋の間」で、天皇皇后両陛下やご両親の秋篠宮ご夫妻、皇族方、三権の長らを前に、「加冠の儀」に臨まれました。

「闕腋袍」という未成年の皇族が着る装束に身を包んだ悠仁さまは、未成年の皇族が頭に付ける「空頂黒幘」と呼ばれる「額当て」を外し、成年であることを示す「燕尾纓の冠」を頭にかぶられました。この時、顎の下で結んだ「掛緒」の両端が和ばさみで「パチン、パチン」と切られる音が響き渡りました。

その後、悠仁さまは天皇皇后両陛下に感謝の言葉を述べ、さらにご両親・秋篠宮ご夫妻にも感謝の言葉を述べられました。

井上茂男さん

「皇室の『成年式』は、古くは奈良時代から『元服』として行われてきた儀式を受け継ぐもので、悠仁さまはこの『加冠の儀』で名実ともに『成年皇族』となられました」

◇

映像では「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」に臨むため、宮中三殿に向かわれるときの様子が映されています。

悠仁さまが成年の装束に着替え、黒い装束はわきの下を縫った成年の装束「縫腋袍」で、頭には成年の冠である「垂纓の冠」を着用されています。

悠仁さまは皇居・宮殿の南車寄から「4号儀装馬車」という馬車に一人で乗り込み、宮中三殿に向け出発されました。

この馬車は、秋篠宮さまが成年式の時に乗られた物と同じです。

2頭引きの馬車で色は海老茶色、内張は唐草模様となっています。

◇

そして、映像は皇居内の宮中三殿にある賢所での様子を映しています

午前11時半、悠仁さまは「垂纓の冠」に「縫腋袍」という装束に身を包み、ゆっくりと賢所に向かわれました。

賢所には皇室の祖先とされる天照大神がまつられています。

悠仁さまは賢所に入って拝礼し、「告文」を読み上げ、成年となったことを報告されました。この後、秋篠宮ご夫妻や姉の佳子さまなどが見守る中、歴代天皇や皇族がまつられている「皇霊殿」、国中の神々がまつられている「神殿」でも拝礼されました。

井上茂男さん

「宮中三殿での『賢所皇霊殿神殿に謁するの儀』は、公的な行事ではなく、私的な宮中行事にあたります」

「成年式の時だけではなく、悠仁さまは生まれて50日たったときの、いわゆる『お宮参り』や、数えで5歳になった頃の『着袴の儀』の終了後など節目節目に参拝してこられました」

◇

悠仁さまは「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」を終えると、再び「儀装馬車」に乗り込み、正午過ぎに宮殿に戻られました。

そして、宮殿で行われる「朝見の儀」のために衣装を、装束から燕尾服に着替えられています。

画面には、「加冠の儀」で着用された「闕腋袍」を着用された姿と、先ほど宮中三殿に向かうときに悠仁さまが成年皇族の装束「縫腋袍」を着用された姿の写真が出ています。

――ここまでの成年式の行事をご覧になっていかがですか？

井上茂男さん

「“独り立ち”の行事ですから、飄々としたなかにも、緊張感と、高揚感が感じられます。誕生された時から折々に取材してきましたが、育たれたんだなぁと、一取材者として感慨深いものがあります」

◇

そして、ここからは、午後2時から行われた「朝見の儀」の模様をお送りします。

皇居・宮殿の「正殿松の間」です。

天皇皇后両陛下が入ってこられました。先導するのは伊原純一・式部官長です。

天皇陛下はモーニング姿、皇后さまはロングドレスを着用されています。

両陛下は「御毯台」という台の上に立たれています。

井上茂男さん

「この『正殿松の間』は、宮殿の中で最も格式の高い部屋です。『新年祝賀の儀』や勲章の親授式などに使われるほか、陛下の即位の際は『即位礼正殿の儀』が執り行われた場所です」

悠仁さまが正殿松の間に入ってこられました。

両陛下の前に進まれます。

まず、天皇陛下に対し、「謝恩の辞」が述べられます。

「本日の成年式にあたり、冠を賜り、天皇皇后両陛下の御臨席の下、成年式を終えることが出来ましたことに、深く感謝申し上げます。成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、これまで賜りました御恩にお報い申し上げたく存じます。ここにお礼を申し上げます」

天皇陛下が、お言葉を述べられます。

「成年式を挙げられたことを心からお祝いします。これからは学業に励まれるとともに、皇族としての務めを立派に果たされるよう願っております」

続いて悠仁さまは、皇后さまの前に進まれます。

皇后さまに対し「謝恩の辞」が述べられます。

「本日は、天皇皇后両陛下の御臨席の下、成年式を終えることができましたことを誠にありがたく存じます。ここに、お礼を申し上げます」

「今日は成年式おめでとう。これからもお体を大切にされ、どうぞお元気に様々な経験を積まれますようお祈りしております」

悠仁さまは、後ろに下がり、自らの席に着かれます。

この席の前にも、朱塗りの台の上に特別な料理と酒の盃が置かれています。

◇

井上茂男さん

「両陛下は悠仁さまにとって伯父・伯母にあたる。天皇陛下や秋篠宮さまの成年式では、昭和天皇は祖父だった」

――映像は、悠仁さまが席に戻られるところで終わりましたが、この後はどのようなことが行われたのでしょうか？

井上茂男さん

「映像では、朱塗りの台の上に置かれた特別な料理と盃が見えました」

「悠仁さまは、このあと天皇陛下の前に進み、陛下から『九年酒』という黒豆と日本酒とみりんを煮詰めた煮汁からなる『お酒』、といってもアルコール分は1％もないものですが、その盃を授けられます」

「ただ、今回は、感染症対策もあって、口を付けられないとのことです」

「その後、同様に皇后さまからも盃を授けられます」

「そして、台の上にある料理ですが、これは食べるためのものではなく、あくまでも儀式のためのものです」

「『雲丹篠蒲鉾』や『塩引干鰤』、白い円錐のように見える『高盛』という特別なやり方で盛られた『御飯』などの料理6品が配膳されています」

「両陛下がお箸を立てると、悠仁さまもそれにならって、お箸を立てられます」

「そして、両陛下の退出のあと悠仁さまが退出され『朝見の儀』は終わりました」

そして6日は、この後も行事が続いていきます。

午後2時半から、宮殿の表御座所で天皇陛下から「大勲位菊花大綬章」を授与される「勲章親授」が行われています。

その後、悠仁さまは一旦、秋篠宮邸に戻ったあと、上皇ご夫妻のお住まい仙洞御所を訪れて、祖父母である上皇ご夫妻に成年式を終えたことを報告されます。

そして、午後6時半からは、私的なお祝いの夕食会である「内宴」が帝国ホテルで行われます。

井上茂男さん

「こちらには天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻や皇族方が出席されるほか、ご親族が出席します」

和やかなお祝いの会となりそうですね。

◇

さらに、7日以降も関連する行事が続きます。

「今後の日程」

9月8日 三重・伊勢神宮参拝奈良・神武天皇陵参拝

9日 昭和天皇陵参拝

10日 明治記念館で「祝宴」

8日には、三重県伊勢市の伊勢神宮と奈良県橿原市の初代天皇とされる神武天皇陵を参拝されます。

翌9日には、東京・八王子市の武蔵陵墓地を訪れ、昭和天皇が眠る「武蔵野陵」を参拝されます。さらに、10日には都内の明治記念館で石破総理大臣をはじめ、三権の長らを招いてのお祝いの昼食会が行われます。

◇

――6日、これで悠仁さまは晴れて成年皇族となられました。これからの活動はどうなるのでしょうか？

井上茂男さん

「6日の行事は、悠仁さまが成年に達したという“お披露目”ですから、今後、成年皇族として『新年祝賀の儀』や『新年一般参賀』『歌会始の儀』『宮中晩さん会』などに出席し、お一人で地方の行事にも参加されていくと思います」

「ただ、愛子さまや佳子さまの例をみますと、大学在学中は学業を優先されましたので、当面は夏休みや春休みなど、勉学にさわらない限定的な範囲だろうと思います」

「悠仁さまの誕生の前、そして小さい頃から取材してきましたが、いつも感じるのは、好奇心一杯の元気な男の子――という印象です」

「幼い頃からの関心を伸ばして、筑波大学で生物学を学ばれていますが、その研究対象の生物は、皇族も、一般も、関係のない世界です」

「筑波での学生生活を大いに満喫して勉強し、いずれは留学もして、将来の天皇になる立場として、ご自身を日々高めていっていただきたいと願っています」