仕事用スマホが「格安SIM」に！通信が不安定と聞いて不安…。通信の安定性や代表的な法人向け格安SIMの特徴を解説
法人で格安SIMを導入する企業が増えている3つの理由
近年、法人利用で格安SIMを導入する企業が増えています。その背景には、主に次のような理由があります。
費用対効果を重視している
法人契約のスマートフォン利用において「コストパフォーマンスの良さ（費用対効果）」を重視している企業が多くなってきています。
格安SIMであれば、通信費の削減によって経費を抑えながら、業務に支障のない環境の確保が可能です。
法人向けのプランが増えている
個人向けの印象が強かった格安SIMも、法人向けプランや専用サポートを備える格安SIMキャリアが増加しています。
回線品質や端末管理、請求の一本化など、ビジネスシーンで求められる要素を備えたサービスが選べるようになってきました。
導入・管理の手間が軽減されている
最近では、複数回線の一括契約やオンライン管理が可能なサービスが一般的です。IT担当者が不在の小規模企業でも導入しやすくなっています。
格安SIMは通信が不安定？
個人向けの格安SIMとは異なり、法人向けの格安SIMは、通信の安定性が強化されている場合が多いです。
ビジネスの用途や業種に応じた適切なプラン選定を行えば、通信トラブルを最小限に抑えることができます。
もちろん、動画配信やライブ配信といった常時高速通信が求められる業種では慎重な見極めが必要ですが、業務連絡・メール・クラウド管理といった一般的な業務内容であれば、格安SIMでも十分に対応可能です。
法人向けの格安SIM5選
表1にて法人向けの代表的な格安SIMを5つ紹介します。
表1
※参考資料より筆者作成
選ぶ際は、
・通信品質
・サポート体制
・料金体系
・管理機能
などのバランスを確認することが、ポイントです。
仕事用も格安SIMに変更して費用対効果を高めよう
業務効率を高めつつ、経費を抑えたい企業にとって、格安SIMは非常に有力な選択肢です。
近年は、通信環境が整っており、法人でも安心して使用できます。重要なのは、実際の利用目的や社員の使い方に合ったサービスを選定することです。
まずは無料の資料請求やオンライン見積もりを利用して、最適なプランを検討してみてはいかがでしょうか。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー