京成杯AH・ホウオウラスカーズと木幡巧也騎手

　9月6日、中山競馬場で行われた11R・京成杯オータムハンデキャップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、木幡巧也騎乗の13番人気、ホウオウラスカーズ（牝7・美浦・高木登）が勝利した。3/4馬身差の2着に11番人気のドロップオブライト（牝6・栗東・福永祐一）、3着に2番人気のコントラポスト（牡5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:31.3（良）。

　1番人気で戸崎圭太騎乗、エリカエクスプレス（牝3・栗東・杉山晴紀）は、11着敗退。

内から鋭く差し切り勝ち
　木幡巧也騎乗の13番人気、軽量52kgのホウオウラスカーズが鮮やかに差し切った。直線の手綱さばきは見事だった。直線の入口では密集した中団の最内に進出。スペースがあるのかないのかという狭いところをスルスルと縫っていき、内から鋭く突き抜ける差し切り勝ち。鞍上の手綱さばきも相まっての嬉しい重賞初制覇となった。

ホウオウラスカーズ　32戦5勝
（牝7・美浦・高木登）
父：ディープインパクト
母：ビーコンターン
母父：Shamardal
馬主：小笹芳央
生産者：岡田スタツド

【全着順】
1着　ホウオウラスカーズ　木幡巧也
2着　ドロップオブライト　松若風馬
3着　コントラポスト　丸山元気
4着　ダイシンヤマト　岩田康誠
5着　ニシノスーベニア　大野拓弥
6着　ジューンオレンジ　富田暁
7着　シヴァース　内田博幸
8着　アスコルティアーモ　津村明秀
9着　タシット　菅原明良
10着　カラマティアノス　石川裕紀人
11着　エリカエクスプレス　戸崎圭太
12着　ムーンプローブ　横山琉人
13着　タガノエルピーダ　団野大成
14着　タイムトゥヘヴン　柴田善臣
15着　キタウイング　丸田恭介
16着　アサヒ　菊沢一樹