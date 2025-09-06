9月6日、札幌競馬場で行われた11R・札幌2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1800m）は、池添謙一騎乗の1番人気、ショウナンガルフ（牡2・栗東・須貝尚介）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のジーネキング（牡2・美浦・斎藤誠）、3着に4番人気のスマートプリエール（牝2・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは1:50.6（良）。

2番人気で菱田裕二騎乗、アーレムアレス（牡2・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。

【新馬/函館5R】2億円ホース・ショウナンガルフがデビューV

後方からロングスパート決まる

池添謙一騎乗の1番人気、ショウナンガルフがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。道中は後方3、4番手からじっくりと構えての形に。末脚勝負で3、4コーナーから大外を進出。ロングスパートの格好で直線を迎えると、馬場の真ん中から力強く伸び、ゴール寸前で逃げ馬を捕らえた。また、鞍上の池添謙一騎手はこの勝利でJRA重賞100勝の快挙を達成した。

ショウナンガルフ 2戦2勝

（牡2・栗東・須貝尚介）

父：ハービンジャー

母：ミカリーニョ

母父：ハーツクライ

馬主：国本哲秀

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ショウナンガルフ 池添謙一

2着 ジーネキング 斎藤新

3着 スマートプリエール 武豊

4着 アーレムアレス 菱田裕二

5着 ロスパレドネス C.ルメール

6着 サンセットゴールド 鮫島克駿

7着 オブラプリーマ 石橋脩

8着 ミリオンクラウン 丹内祐次

9着 ポペット 橋木太希

10着 ヒシアムルーズ 佐々木大輔

11着 トーアサジタリウス 古川吉洋

12着 ジャスティンシカゴ 横山武史