CUTIE STREET真鍋凪咲、大学生から「突如芸能界に挑戦してみよう」家族からは「結構反対もあった」
【モデルプレス＝2025/09/06】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が5日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜）に出演。メンバーの真鍋凪咲が、デビューまでを振り返った。
【写真】CUTIE STREET真鍋凪咲、アイドルデビューの瞬間
9歳でキッズモデルとしてデビューしたという板倉可奈や、13歳でアイドルデビューしたという川本笑瑠、18歳からインフルエンサーとしてネットで活動していた古澤里紗など、子どものころから芸能活動をしていたメンバーも多いCUTIE STREET。現在21歳の真鍋は「ネットでオーディションを見つけて、自分で応募したって感じ」と、自ら応募し、19歳でKAWAII LAB.の研究生となることからスタートしたのだという。さらに「当時、その時大学1年生で。突如、芸能界に挑戦してみようって感じで挑戦したって感じですね」と、大学生として普通の生活を送っていたところからの突然の挑戦だったと説明した。
MCのバカリズムから、「大学まで入ってたら結構反対されるんじゃないですか」と家族からの反対はなかったかと質問が。真鍋は「『本当にするの？』みたいな感じで、結構反対もあった」と家族からの反対は確かにあったと告白。しかしその後「最終審査まで行った時とかに『じゃあ、頑張ってみて』って」とオーディションを勝ち進んだことで、家族も応援してくれるようになったと振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】CUTIE STREET真鍋凪咲、アイドルデビューの瞬間
◆CUTIE STREET真鍋凪咲、大学1年生でオーディション
9歳でキッズモデルとしてデビューしたという板倉可奈や、13歳でアイドルデビューしたという川本笑瑠、18歳からインフルエンサーとしてネットで活動していた古澤里紗など、子どものころから芸能活動をしていたメンバーも多いCUTIE STREET。現在21歳の真鍋は「ネットでオーディションを見つけて、自分で応募したって感じ」と、自ら応募し、19歳でKAWAII LAB.の研究生となることからスタートしたのだという。さらに「当時、その時大学1年生で。突如、芸能界に挑戦してみようって感じで挑戦したって感じですね」と、大学生として普通の生活を送っていたところからの突然の挑戦だったと説明した。
◆CUTIE STREET真鍋凪咲、家族からの反対は「あった」
MCのバカリズムから、「大学まで入ってたら結構反対されるんじゃないですか」と家族からの反対はなかったかと質問が。真鍋は「『本当にするの？』みたいな感じで、結構反対もあった」と家族からの反対は確かにあったと告白。しかしその後「最終審査まで行った時とかに『じゃあ、頑張ってみて』って」とオーディションを勝ち進んだことで、家族も応援してくれるようになったと振り返った。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】