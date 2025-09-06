Ý¯ºä46»³ºêÅ·¡¢3¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ½Å¤Í¤¿¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤Çµ±¤¯¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡ÛÝ¯ºä46¤Î»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¤Î¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë
»³ºê¤Ïº¸±¦°Û¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÉ¨¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÖ¤¤¥Ï¡¼¥È¤ÎÉ÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¦¥§¡¼¥Ó¡¼¥Ø¥¢¤Ë²¦´§¤òÈï¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºêÅ·¤Î¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¡»³ºêÅ·¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¥é¥ó¥¦¥§¥¤
»³ºê¤Ïº¸±¦°Û¤Ê¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÉ¨¾æ¥¹¥«¡¼¥È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£ÀÖ¤¤¥Ï¡¼¥È¤ÎÉ÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¦¥§¡¼¥Ó¡¼¥Ø¥¢¤Ë²¦´§¤òÈï¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û