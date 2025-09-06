矢吹奈子、純白ワンピで美肩チラリ 可愛さ全開コーデ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】元HKT48で女優の矢吹奈子が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】矢吹奈子、スラリ美脚披露
◆矢吹奈子、オフショルニットワンピ着こなし
美しい肩がのぞく白のミニ丈ニットワンピースを着こなし登場した矢吹。足元には、ロングブーツを合わせ、美しいスタイルを際立たせていた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
