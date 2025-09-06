韓国人気ユーチューバー、自宅で亡くなったまま発見…2日前にイベントに登場したばかり

ユーチューバーの大図書館（本名ナ・ドンヒョン）が公式イベントに参加した2日後に死亡したという衝撃的なニュースが伝えられた。

【画像】韓国人気ユーチューバー、死んだ元カレからの暴行を告白

9月6日、ソウル広津（クァンジン）警察署によると、警察と消防当局は大図書館が約束の時間に現れず、連絡が取れないという知人の通報を受け、同日8時40分頃、大図書館の広津区の自宅に出動したが、彼は死亡した状態にあった。

現場には遺書や他殺の疑いは発見されなかったと伝えられた。これに対し、大図書館に持病があったのか、さまざまな推測が続いている。

（写真提供＝OSEN）大図書館

これに先立ち、去る9月4日に大図書館は公式イベントに参加した。ソウル中区東大門（トンデムン）デザインプラザで「2026 S/Sソウルファッションウィーク」フォトウォールイベントに登場し、笑顔でハートポーズを取った。

ところが、それから2日後、自宅で死亡したまま発見されたという悲報が伝えられ、衝撃を与えている。

なお、大図書館は2010年から配信を始めた韓国第1世代のネット配信者で、YouTubeチャンネル登録者144万人を保有している。2015年、人気ユーチューバーのユムデンと結婚したが、2023年に2人は合意離婚した。

（記事提供＝OSEN）

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで