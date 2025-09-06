CANDY TUNE立花琴未、デニムミニスカから美脚輝く 耳当てがキュート【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】きゃんちゅー立花琴未、美脚際立つミニスカ姿
◆立花琴未、美脚輝く冬コーデで登場
◆立花琴未、美脚輝く冬コーデで登場
立花は白のニットトップスにデニムミニスカートを合わせ、スラリと伸びた美しい足を披露。耳当てやムートンのサンダルなど、冬らしいアイテムを纏い、キュートな笑顔を見せた。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
