村重杏奈、胸キュン仕草連発 抜群スタイル輝く冬先取りコーデ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】タレントの村重杏奈が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】村重杏奈、ミニ丈で抜群スタイル
オーバーサイズのデニムジャケットと黒のミニ丈フリルスカートで美しい脚を披露した村重は、赤のボリューミーなチェックマフラーを首に巻き付け冬を先取り。ランウェイ中は両手で投げキスをしたり、客席に向かってバンと撃つ仕草をしたりと客席へのファンサービスもたっぷりで、ステージの去り際も人差し指を唇に当てる動きで最後まで“あざと可愛く”魅了していた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村重杏奈、“あざと可愛い”仕草にキュン
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
