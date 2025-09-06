Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥Ë¥Ã¥È¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤ÇÂ¸ºß´¶ ´Å¤á¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÌ¥Î»¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡Û¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¥Ï¡¼¥È¥³¡¼¥Ç
ÇòÃÏ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ÅÄ¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤ÏÆ©¤±¤ëÁÇºà¤ÎÇò¥¹¥«¡¼¥È¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Å¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¥Ï¡¼¥È¥³¡¼¥Ç
¢¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç
ÇòÃÏ¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£ÅÄ¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤ÏÆ©¤±¤ëÁÇºà¤ÎÇò¥¹¥«¡¼¥È¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼Ë¹»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¡¢´Å¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û