ホンダ新型「青いプレリュード」登場か!? 24年ぶり復活も「たった4色」しかないボディカラーに「精悍＆鮮烈ブルー」追加の可能性も？ 新型象徴の「青」が追加されることはあるのか

たった4色しかない新型プレリュード 「青」は今後登場か？

ホンダは2025年9月4日、24年ぶりに復活した新型「プレリュード」を正式に発表し、翌5日に発売すると明らかにしました。

今回、グレード構成やカラーラインアップ、価格など新型プレリュードの詳細がようやく明らかになった形です。

【動画】超カッコイイ！ これが「青い新型プレリュード」です！（30枚以上）

ボディカラーは白、グレー、黒、赤の4色ですが、新型プレリュードはキャリパーや前後バンパーの差し色などに青が使われているため「青はないの？」という声もあるかもしれません。今後、「青いプレリュード」が登場する可能性はあるのでしょうか。

「ブルー」がポイントの「新型プレリュード」（画像：Honda Motor Europeの公式YouTube動画より）

新型プレリュードは、2023年10月に開催の「ジャパンモビリティショー」で初披露された「プレリュード コンセプト」がデザインの元になっています。

このコンセプトモデルのときから、ロアグリルやリアバンパーロアにブルーのアクセントを施していましたが、市販モデルにもそれが踏襲された形です。

また市販モデルでは、インテリアのステッチやブレーキキャリイパーもブルーのカラーが施されるなど、新型プレリュードを象徴するカラーとなっているのです。しかし、ボディカラーにはブルーの設定はありませんでした。

いっぽう、今後青いプレリュードが登場することがありえるのかということについては、筆者（西川昇吾）は「可能性は高い」と考えます。

まず今年7月に開催の英国の自動車イベント「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」では、「シビックタイプR」などにも設定されている「レーシングブルーパール」の新型プレリュードが展示され、実際に走行もしました。

となると、ヨーロッパ仕様でブルーのボディカラーが設定されるのは、ほぼ確実という見方ができます。

こうなると「日本市場においてレーシングブルーのプレリュードは設定されないのか？」という声があると思います。

発売してすぐに設定される可能性は低いでしょうが、登場から1年後くらいで設定される可能性は大いにありそうです。

そんなことを思わせてくれるのが、現行型シビックタイプRに2025年1月に追加された、「レーシングブラックパッケージ」の事例です。

レーシングブラックパッケージは、シートやフロアなどがレッドとなっている通常のシビックタイプRと異なり、ブラックを基調としたインテリアで構成されたモデルです。

元々ブラック仕様のインテリアはヨーロッパ市場で販売されており、これが日本市場にも取り入れた形となっています。日本市場導入の背景には「もう少し落ち着いたインテリアが欲しい」という日本市場での声を取り入れたものでした。

このようなレーシングブラックパッケージの登場の経緯を考えると、ヨーロッパ市場で展開されていたレーシングブルーのプレリュードが、ユーザーからの声が多く集まれば、追って日本市場で販売される可能性も多いにありそうです。

ボディカラーはクルマ選びにおいて重要な要素だという人もいるはず。

しかし、新型プレリュードが魅力的だけれどもボディカラーが決め手に欠ける…。青いプレリュードがほしい。

そんな人は、もしかすると登場するかもしれない「青いプレリュード」を待ってみるのがいいかもしれません。