¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¡½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÂáÊá¤ÎÇÐÍ¥¤á¤°¤ë¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤ÎË¡Ì³Éô¤Ï6Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö9·î3Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡ÊÅö¼Ò½êÂ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë¤ÈÅö¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¹±¾¾Í´Î¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤Þ¤Ç¤â¤¬·Ù»¡¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥Ç¥Þ¤Þ¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¿ô¤ÎÄÌÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó³È»¶¤Î¶ñÂÎÎã¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âµºÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¹±¾¾Í´Î¤¤Èº£²óÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤êÃÎ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸À¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤¿¹±¾¾Í´Î¤¤¬°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Þ¤ÎÅê¹Æ¤ä¤½¤Î³È»¶¹Ô°Ù¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢¹±¾¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³ºÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹±¾¾Í´Î¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ç¥Þ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³È»¶¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀÔÌÂ»¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£