俳優で歌手の池田エライザが9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。池田の抜群なスタイルに「どんなスタイルよすごすぎ」「池田エライザ、衣装の迫力がスゴい」などファンから歓喜の声が飛び交った。

【映像】大胆衣装で映える池田エライザの抜群スタイル

『TGC』の幕開けを告げる野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場した池田は、超ミニボトムのブラックコーデでランウェイを闊歩。

「どんなスタイルよ」抜群ボディに驚きの声

丈が短いスカートと超ロングブーツの間からは美脚がチラリ。クールな装いながらもボディラインが露わな池田の抜群スタイルに「どんなスタイルよすごすぎ」「池田エライザ、衣装の迫力がスゴい」など驚きの声が寄せられた。

1996年4月16日生まれの池田は、2009年『ニコラモデルオーディション』でグランプリを受賞し専属モデルに。その後『CanCam』で専属モデルを務める。2011年、映画『高校デビュー』で俳優デビュー。主な作品は映画『みんな！エスパーだよ！』、映画『映画 賭ケグルイ』、Netflixドラマ『地面師たち』など。2020年『夏、至るころ』で初の映画監督を務めた。ELAIZA名義でアーティストとしても音楽活動をしている。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）