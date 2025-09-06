秋の夜長に寄り添う♡フェルナンダ「スウィートドリーム マリア コレクション」数量限定発売

秋の夜長にぴったりの香り「スウィートドリーム マリア コレクション」がフェルナンダから数量限定で登場しました。ブランドNo.1の「マリアリゲル」をベースにしたやさしい香りは、眠りにつく前のひとときを癒しの時間へと変えてくれます。今年は全11アイテムをラインアップし、サスティナブル＆ヴィーガン処方で環境にも配慮。リラックスを求める女性におすすめのコレクションです。

やすらぎを演出する特別な香り

「スウィートドリーム マリア」は、人気のマリアリゲルの香りに最新のフレグランステクノロジーを組み合わせた特別なブレンド。

みずみずしいペアー、華やかなジャスミン、気品あるミュゲが重なり合い、心をやさしく包み込みます。

アロマディフューザーやリネンスプレーで空間を整え、ハンドクリームでセルフケアすることで、夜のリラックスタイムがより心地よいものに♡

サスティナブル＆ヴィーガン処方

本コレクションには、花市場で廃棄予定だったジャスミンから抽出したアップサイクル原料を採用。

さらにヴィーガン処方*で、人にも環境にもやさしい香りに仕上げられています。秋の夜に寄り添いながら、地球への思いやりも感じられるサスティナブルな選択肢です。

(*脊椎動物および多細胞無脊椎動物由来原料を不使用)

全11アイテムのラインナップ

「スウィートドリーム マリア コレクション」は全11アイテムを展開。

直営店舗/公式オンラインストア



・オードパルファム(50ml) 5,500円

・オードパルファム(12.5ml) 2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) 1,540円

・リネンスプレーグランデ(250ml) 3,520円

・アロマディフューザー(80ml) 3,740円

・アロマディフューザー(210ml) 7,700円

公式オンラインストア/全国バラエティショップ



・ボディスプラッシュ(95ml) 1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) 990円

・リッチオーデコロン(30ml) 1,870円

・リネンスプレー(100ml) 1,650円

直営店/公式/全国取扱



・バスパウダー(30g) 275円

秋の夜を香りで整える贅沢なセレクションが揃っています♪

秋の夜長を彩る♡香りのコレクション

「スウィートドリーム マリア コレクション」は、香りを通して心と体をやさしく整えるために生まれたシリーズです。

全11アイテムの豊富なラインナップは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。やすらぎと美しさをもたらす特別な香りで、今年の秋をより豊かに過ごしてみませんか？