歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。明石家さんまが冬休み時期にオーストラリアでゴルフ三昧で豪遊する様子について話した。

さんまとオーストラリア旅行をしたことについて番組で触れた。和田は「オーストラリアに前に行っていたときも、さんまね、日本の夏はニューヨークで、日本の冬はオーストラリアに行ってたの」と紹介した。

和田は「私は夏はラスベガスで、冬はオーストラリア」と話して、アシスタント垣花正が「そのとき、浅田美代子さんもオーストラリアだったんですか」と聞くと、和田は「そうだったの。必ず、佐藤浩市くん夫妻。夫妻っていうか親子。子どもが来ても遊べるところいっぱいあるから」と話した。さらに「さんまなんか、ゴルフ、2ラウンドするんだよ」と話した。垣花は「2ラウンド、すごいですね。18ホール全部回るのが1ラウンドですよね。それをもう1回行くんですよね」と驚いた。

和田は「もう1回というか、違うゴルフ場に行って」と話して「それ終わって、ご飯みんなで食べに行って、そのご飯のとき、私も一緒に行ってたの。私はその間中、ギャンブルしてるからさ」と説明。「（食事に）お呼ばれして夜10時ごろ解散かな、（一緒にいる人に）『明日、何時に起きるの？』って聞いたら『5時半ぐらい』って。したら、その明くる日かなんか、ゴルフ一緒した日があった。みんなヘロヘロなのよ。『どうしたの？』って聞いたら『いつものことなんですけど、アッコさんやから言いますけど、おとといもそうです。昨日も2ラウンド回って、ご飯食べて、そのあと“トークショー”があるんです。4時ぐらいに』」とげんなりして話し掛けてきたという。

和田は「いつ寝たん？」と問いただすと「『横になったら（ゴルフに）出発の時間が午前4時40分なんです』…朝一番に回るからさ、ゴルフ場を」と話した。垣花は「さんまさん、寝ないでずっーと、しゃべってるんですね？」と感心しながら話した。和田は「だから、さんまはどれだけ元気やねん？ 毎日、同じスケジュール」となかばあきれていた。垣花は「そんな最高ですけど、さんまさんのおしゃべり聞けるなんて、でも、ゴルフ2ラウンドやった夜に、寝たいでしょうに」と話し、和田は「すごいらしいよ、ゴルフ合宿」とうめくように語った。