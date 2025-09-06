È´·²±¿Æ°¿À·Ð¤Ç¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤â¡Ä°Õ³°¤Ë¶ì¼ê¤Ê¡ÖÉ½¸½¡×¡¡¡ÈÂæÏÑÈþ½÷¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹¶ìÇº
¡ÖRakuten Girls¡×¤Î±ÏÜÛ¤µ¤ó
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ12¡¦±ÏÜÛ¡Ê¥¤¥ó¥ë¡¼¡Ë¤µ¤ó¤Ï10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹161cm¤Ç¼ñÌ£¤Ï²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£³èÆ°5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹ñÎ©ÂæËÌ¶µ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô½Ð¿È¤Ç¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µ»Õ¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤ÏÈ´·²¡£ÆÃ¤ËÍÄ¾¯´ü¤«¤é»Ï¤á¤¿¿å±Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤ä¡¢¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁ´ÌÀÀ±±¿Æ°Ðò¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¡¼¡Ë¥·¡¼¥º¥ó3¡×¤Ç¤Ï¡¢¿å±Ë¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ê¤É¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¶¥µ»¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç½÷À½Ð±é¼Ô¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤É¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½¢»»²æÐîÃðÄêÐò°ä´¸¡Ê¤¿¤È¤¨¸å²ù¤¹¤ë±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢þ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¢þÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×
¢þ¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡Ö¤¨¤Ó¡¢¤·¤é¤¹¡×
¢þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤¨¤Ó¡¢¤·¤é¤¹¡×
¢þÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©
¡Ö¿Í´Ö¡×
¢þ·ÈÂÓ¤ÎÂÔ¼õ²èÁü¤Ï¡©
¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×
¢þ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×
¢þ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¢þÆ´¤ì¤Î¿Í¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¡©
¡ÖÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦²Î¼ê¡×
ÆüËÜ¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÏÂµí¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢þRakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©
¡Ö¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡×
¢þ¥á¥ó¥Ð¡¼¡»¡»¤Î¤³¤³¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡ÖMika¤Î¶¥µ»¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×
¢þÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥±¥¢¡×
¢þÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÏÂµí¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢þÅí±à¹ñºÝÌîµå¾ì¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©
¡ÖßÖË¢?¡Ê¾Æ¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¡×
¢þ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡ÖÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡»ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À¡Ä¡Ä
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Åí±à¹ñºÝÌîµå¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë