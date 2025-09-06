¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×!!¡×¤¢¤ó¤Ñ¤óà¥³¥ï¥â¥ÆáÇÐÍ¥¤¬°Õ³°¤Ê¥â¥Ç¥ë¥¥ã¥é¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×»äÊª¤â¸ø³«¡ª
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëà¥³¥ï¥â¥ÆáÇÐÍ¥¤¬°Õ³°¤Ê¥â¥Ç¥ë¥¥ã¥é¤ò¸ø³«¤·¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÅÅ´»ÒÀèÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏàÅ´²Ð¤Î¥Þ¥¤Á¤ã¤óá¤«¤é¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¤ÎÉÂ§Íº¤Ï¡¢à¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¤ê¤Ø¤¤á¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢à¥»¥í¥ê¤¯¤óá¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚ¸¶¾¡Íø¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÂåµÄ»ÎŽ¥¿ÅÅ´»Ò(¸ÍÅÄ·Ã»Ò)¤Î»öÌ³Êä½õ°÷¡¦À¤ÎÉÂ§Íº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥»¥í¥ê¤¯¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤ËÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Î2¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅ´²Ð¤Î¥Þ¥¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥í¥ê¤¯¤ó¤¬ÊÂ¤Ö²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÊÔ½¸¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥»¥í¥ê·¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥»¥í¥ê¤¯¤ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÅ´»ÒÀèÀ¸¤ÎÂè1Èë½ñÀ¤ÎÉ¤µ¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥»¥í¥ê¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×!!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¤«¤é±é·à¤ò»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¤â´ØÀ¾·÷¤Ç±é·à¤òÂ³¤±¤¿ÌÚ¸¶¤Ï¡¢24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö3000Ëü¡×¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëà¶¯ÌÌá¤Î¹°è¶¯Åð»ö·ï»Ø¼¨Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£