王貞治ベースボールミュージアム

写真拡大

　今週は「王貞治ベースボールミュージアム　Supported　by　博多グリーンホテル」ペアチケット」を3組にプレゼントします。
　9月2日〜11月25日まで開催の特別展示『「PROFESSIONAL　SPIRIT」〜次世代のホークスへ欠かせないピース〜』をご覧いただける「王貞治ベースボールミュージアム　Supported　by　博多グリーンホテル」ペアチケットです。
※有効期限2025年11月25日（火）

　応募はこちらをクリック

　応募の締切は9月12日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。

　◇　　　◇　　　◇

　9月2日〜11月25日まで、BOSS　E・ZO　FUKUOKA　4F「王貞治ベースボールミュージアム　Supported　by　博多グリーンホテル」にて、特別展示『「PROFESSIONAL　SPIRIT」〜次世代のホークスへ欠かせないピースに〜』を開催します。
　今季、打撃・守備にとどまらず様々な形でチームを支えてきた「佐藤直樹選手」と「野村勇選手」をクローズアップ！詳しくはBOSS　E・ZO　FUKUOKA公式サイトを検索ください。