今週は「王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル」ペアチケット」を3組にプレゼントします。

9月2日〜11月25日まで開催の特別展示『「PROFESSIONAL SPIRIT」〜次世代のホークスへ欠かせないピース〜』をご覧いただける「王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル」ペアチケットです。

※有効期限2025年11月25日（火）

応募の締切は9月12日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。

◇ ◇ ◇

9月2日〜11月25日まで、BOSS E・ZO FUKUOKA 4F「王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル」にて、特別展示『「PROFESSIONAL SPIRIT」〜次世代のホークスへ欠かせないピースに〜』を開催します。

今季、打撃・守備にとどまらず様々な形でチームを支えてきた「佐藤直樹選手」と「野村勇選手」をクローズアップ！詳しくはBOSS E・ZO FUKUOKA公式サイトを検索ください。