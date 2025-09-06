山中柔太朗＆高松アロハ、『TGC』でダンスコラボ 抜群コンビネーションに大歓声
俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急※高＝はしごだか）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に登場した。
【写真】ナイスコンビネーションのダンス！貴重なコラボをみせた山中柔太朗＆高松アロハ
山中と高松は「TGC DANCING COLLECTION」に出演。クールな黒衣装に身を包んでランウェイを歩くと、トップではダンスパフォーマンスを披露し、M!LKのヒット曲にちなんだ「ビジュ、イイじゃん」ポーズで締めた。
2026年公開予定の映画『純愛上等！』でW主演を控える2人は、抜群のコンビネーションで会場を沸かせた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】ナイスコンビネーションのダンス！貴重なコラボをみせた山中柔太朗＆高松アロハ
山中と高松は「TGC DANCING COLLECTION」に出演。クールな黒衣装に身を包んでランウェイを歩くと、トップではダンスパフォーマンスを披露し、M!LKのヒット曲にちなんだ「ビジュ、イイじゃん」ポーズで締めた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。