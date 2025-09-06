IS:SUE・YUUKI、ランウェイでダンスパフォーマンス 強く美しい姿で観客を虜に
ガールズグループ・IS:SUEのYUUKIが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演。ダンスパフォーマンスを披露した。
【全身ショット】美肩あらわ！クールにランウェイしたYUUKI
YUUKIは「TGC DANCING COLLECTION」に登場した。高身長で抜群のスタイルを誇り、モデルとしても活躍するYUUKIは登場とともに、会場を掌握。ステージトップでは、メロウな雰囲気の楽曲に合わせ、強さとしなやかさなを併せ持ったダンスを見せ、観客を虜にした。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
