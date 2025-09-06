◆バレーボール男子 強化試合第３戦（６日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。同国とは昨夏のパリ五輪の準々決勝で２―３のフルセットで逆転負けを喫して以来の対戦。

第１セット（Ｓ）は小野寺太志、宮浦健人、大宅真樹、高橋藍、石川祐希、エバデダン・ラリーが先発。高さのある相手に苦戦しながらも、４―６から藍の強烈なバックアタックが決まり、会場を盛り上げた。交互に点数を重ねると、１０―１２で石川がレフトからスパイクを決めると、１２、１３点目も連続で奪い、満面の笑みを見せた。

リードを奪った日本は１４―１３で藍が必死にボールを拾い、最後は再び石川がレフトから決めた。１６―１９から藍がクロスに打つと見せかけ、ストレートにスパイクを決め相手を翻弄（ほんろう）した。相手も負けじとじわじわ点差を詰めたが、２３―２２から藍が必死にボールに飛びつき、ラリーを重ね最後は自身のバックアタックでセットポイントを奪った。タイムアウト直後に相手のサーブミスで２５―２３とし、格上相手に第１Ｓを先取した。