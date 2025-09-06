◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）

夏の北海道シリーズのラスト週の２歳重賞に１２頭が出走し、１番人気のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が外から力強く伸びて差し切り、デビュー２連勝で重賞初制覇となった。池添謙一騎手は史上１２人目のＪＲＡ重賞１００勝を達成。２０２０年ソダシなどで勝っている須貝調教師は、昨年のマジックサンズに続く連覇で、歴代単独１位の同レース５勝目とした。勝ちタイムは１分５０秒６。

逃げ粘った１０番人気のジーネキング（斎藤新騎手）が２着。４番人気のスマートプリエール（武豊騎手）が３着だった。

池添謙一騎手（ショウナンガルフ＝１着）「スタート次第でポジションを決めていこうかなというプランでした。あまりスタート速い方じゃなかったので、リズム良く進めていこうと、あの位置になりました。結構、外を回す形になったんですけど、素晴らしい脚を長く使ってくれていますし、しっかりしたポテンシャルを見せてくれたと思います。新馬戦の前からすごく楽しみにしていた馬。新馬戦をクリアしてここがすごく大事になってくるんじゃないかと思っていたので、ここでしっかり結果を出すことができて次に進めていけると思います。２歳のこの時期なのでテンションは上がりやすいですけど、もう少し落ち着いていければ、大丈夫だと思います。筋肉の柔らかさや走りの柔軟性を自分のなかで高く評価しています。まだこれからだと思いますけど、しっかり今日結果を出せたので、次の舞台に進んでいけると思いますし、まだ成長してくれると思います」