ME:I・KOKONA＆SUZUがランウェイデビュー リクエスト多数で実現【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のKOKONAとSUZUが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】ME:I・KOKONA＆SUZU、ミニ丈で美脚披露
メインアーティストとして出演するME:Iのメンバーの2人が、シークレットでファッションショーへ初出演。「＃TGC出演希望」でリクエストが多数集まり、今回が念願のランウェイデビューとなった。
序盤のファッションステージに2人が揃って登場すると、会場からは歓声が。KOKONAはネイビーのニットにボア素材のスカート、SUZUはビックシルエットのパーカーにスカートをレイヤードし、2人とも帽子を合わせた秋冬らしいキュートなコーディネートを着こなして美脚を披露。ランウェイトップではハートマークを作ってアピールした。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆KOKONA＆SUZUがランウェイデビュー
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
