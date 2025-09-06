ILLIT、初の「TGC」は緊張も「本当に嬉しかった」日本デビュー曲も爽やかにアピール【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。パフォーマンス後には、囲み取材に応じた。
9月1日に日本デビューしたILLITは、今回TGCに初出演。ステージではライブパフォーマンスでオープニングを盛り上げた。
◆ILLIT「TGC」初出演の感想は？
ILLITは、2023年に放送されたサバイバル番組「R U Next？」で多様なミッションをクリアし、実力、表現力、ジャンル適応力など多方面で才能を認められた、2004年生まれのYUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、2007年生まれのWONHEE（ウォンヒ）、2008年生まれのIROHA（イロハ）で結成された多国籍5人組グループ。2024年3月にデビューを果たした。
TGC初出演、そして日本の大型ファッションショー出演の感想を聞かれると、IROHAは「こんなに大規模な良い機会をいただくことができて、本当に嬉しかったです」と感慨。「緊張したんですけど、たくさんの方にILLITの存在を知っていただけたらと思い披露しました」と笑顔を見せた。また、MOKAも「光栄だった」と話し、『私たちのことを知らない方にも知っていただけたら』と呼びかけた。
◆ILLIT、新曲をアピール
さらに、Japan 1st Single ‘時よ止まれ’のタイトル曲「時よ止まれ」について、IROHAは「青春を感じることができるキラキラした曲」と話し、「『青春は一瞬なんて嘘、永遠に』という歌詞のように、色々な世代の方にも楽しんでいただける曲」と紹介。MINJUも「爽やかな雰囲気の楽曲」といい、「メロディーとダンスにも爽やかな部分が表れているので、その部分にも注目していただけたら」と爽やかな笑顔でアピールした。（modelpress編集部）
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
