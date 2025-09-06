Shigekix、ランウェイでブレイキン披露 初登場『TGC』で会場圧巻
Shigekixこと半井重幸が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【写真】圧巻のブレイキンを披露したShigekix
Shigekixは「TGC DANCING COLLECTION」に登場。11歳で国内大会を制して以降、海外のイベントや国際大会で47回の優勝を誇り、ブレイキンが正式種目となった「パリ2024」オリンピックでは世界中から注目を集めた。『TGC』初登場となったこの日は、余裕のある笑顔でランウェイをすると、ステージトップではブレイキンを披露。圧倒的な技の数々で会場の視線を奪った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
