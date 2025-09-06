3時のヒロイン・かなで、ランウェイで嵐カバー 会場どよめき→大歓声
お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【写真】大きく手を振り笑顔！観客の歓声に応えるかなで
かなでは「TGC DANCING COLLECTION」に登場した。どよめきとともにステージにあらわれると、ランウェイでは嵐「A・RA・SHI」をパフォーマンス。かなでのパワフルな一挙手一投足に視線が集まり、どよめきを歓声に変えた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
