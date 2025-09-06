歌手の藤あや子さんが、愛猫・オレオのご機嫌斜めな様子を伝えています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」くん未だ馴れず 先住猫 “オレオ姉さん” 不満顔





藤さんは、オレオが半身で寝そべりつつも、頭をもたげて三白眼でなにやら考えているような表情を投稿。







その写真に続いて、きっとお気に入りのタンスの上であろう場所で、カメラ目線の険しい顔で吠えているような顔をしている、保護猫「じゃこ天」くんの写真を投稿しています。

藤さんは、オレオの表情に合わせて「ギャーギャー鳴く声だけ聞こえてくるだけで一向にあいさつに来ないけどどうなってるんだ新入りは…」とテキスト。フォロワーからは、それぞれの愛猫が呆れたような表情をしている写真が集まり「やれやれ」「お困りのよう」「会えるの待ち遠しい」など、様々なセリフが当てられています。







藤さんは、自宅の庭を度々訪れては昼寝やフードを食べるなどしていたキジ猫に「じゃこ天」と名付け、先月13日に保護したことを自身のブログやSNSで公表していました。先月31日には、未だ馴れぬ「じゃこ天」くんを手で直接触らず「モフ棒」で撫でている様子を投稿していました。







【担当：芸能情報ステーション】