千鳥・ノブが５日にフジテレビ系で放送された「酒のツマミになる話」に出演し、激痛を伴う寄生虫アニサキスによる食中毒を２回経験したことを明かした。次は「死ぬ確率もある」と話して共演者の驚きを誘った。

番組では健康の話題になり、ノブは「アニサキスあるじゃないですか。寄生虫の。５年前にしめ鯖を食べて当たったんです。めっちゃ珍しいんです。０・５％くらいの確率だそうで。もう当たることはないだろうと思ったら４日前、またアニサキスに入られて」と明かした。

ナレーションが入り「激しい腹痛などを起こす寄生虫アニサキスに２回も当たることは相当珍しいこと」と補足があった。

ノブは激痛に襲われて病院へ。医師は「２回入る人なんか聞いたことない」と驚いたという。「確率でいうと０・０００００４％」くらいとノブは話し、ＣｈａｔＧＰＴに「どんな出来事に値するのか」と聞いたという。すると「アニサキスが２回当たること」との答えだったそうで、そろって爆笑となった。

ノブは「困るのがお寿司屋さんに行くとか、お刺身食べるのが怖い。じんましんが出たんですけど要はアレルギーになる。体を守ろうとしてアニサキスアレルギーになるんです」とし、「次、寿司を食べに行ったら『大将、ぼくはアニサキス２回なってます。次なったら死ぬ確率もあります。調理お願いします』」と決死の覚悟となることを語った。