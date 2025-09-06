歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。お笑いタレントの明石家さんま（70）の健康法について語った。

和田はさんまについて「本当にあいつ元気」と脱帽し、「そんで聞いたら、意外にどんな病気になっても薬を飲まないんだって」と驚きの健康法を明かした。

自力で治すポリシーだと言われると「そうそうそう。太陽に当たるとか、マジで。表出て太陽に当たるのを2日続けるとか、梅干し食べるとか、しょうが汁飲むとか、そんなんらしいわ。薬はほとんど入れてないらしい」と証言した。

さんま独特の理論があるとの指摘に「なんかあるんでしょうね」と続けた。

さんまは睡眠時間が少ないショートスリーパーであるとの話が出ると「あいつだって夜中に自分の出たVTRを見るとか。まあスポーツの観戦はあるとしてもね、時差があるから。夜中につまんだりもしてるらしいねんけど」とも語り、「結構ぬか漬け作ったりしてるとか、なんか編んだりしてるとか聞いたことある」ともぶっちゃけ。

「雑巾かな、雑巾もつくってるとか。噂だよ」と話した。