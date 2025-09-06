元日本ハムの杉谷拳士氏が５日（日本時間６日）、サンディエゴで行われたエンターテイメント球団サバンナ・バナナズの試合に出場。再びきつねダンスを披露した。

杉谷氏は登場曲のＹＯＡＳＯＢＩの「アイドル」に乗って、歌い踊りながら打席へ。初球がボールとなると打席にバットを置き、一塁ベンチから出てきたチームメートとともにきつねダンスを踊った。

同球団の公式Ｘ（旧ツイッター）はその様子を動画で投稿。フォロワーからは「彼は日本のスーパースター」「日本のコメディアン」「はよ、打て！」「彼はパドレスの服を着たドジャース推しです」などとコメントが寄せられた。

杉谷氏は夏休みを利用して４日に日本ハムの先輩、パドレス・ダルビッシュの応援に駆けつけた際、「エセパドレスファン」と指摘された上に、ペトコ・パークでバナナズの試合があると報告すると「ついでやな。やっぱりついでやな」と突っ込まれていた。

杉谷氏自身もこの日自身のＸに「バナナズ最高 ペトコ・パークで打席に立つ日が来るなんて…」と感激の投稿。「最高の夏休み」としてきつねダンスの動画を引用ポストした。