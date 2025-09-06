《[重要]NHK受信料のお支払いについて（期限間近）》

9月5日、フリーアナウンサ―でNHKキャスターの堀若菜が、このような表題が書かれたメールを受け取ったことを、自身のXにポストした。

タイトルに続き《受信料のお支払いがまだ確認できておりません》《期日までにご入金がなかった場合、サービスを一時停止させていただく可能性があります》などの言葉が続き、《お支払い期限》として《2025年09月06日（水）》と記されていた。

「堀さんは2018年から、NHK北海道のキャスターとして、多くのテレビやラジオ番組に出演しています。現在は『ほっとニュース函館』を担当しています。そのため、NHKの受信料を支払っていないということは考えられません。

何かの手違いで支払いミスがあったとしても、期日にある《09月06日》は水曜日ではなく土曜日。あまりに不自然です」（芸能記者）

堀も、すぐに気がついたようで《誰に送っとんじゃ》と、怒りマークつきのコメントとともに《こちらはNHKから送られたものではなく、フィッシングメールです。お気をつけください!》と注意喚起の投稿をしている。

このポストに

《この間うちにもなんかきてましたわ。まったく》

《NHKの職員に送るとは》

《堀さんに送るとは》

などのリプライが寄せられたが、《誰に送っとんじゃ》については、

《美しい日本語でポストした方が》

と、言葉遣いに苦言も寄せられていた。これには堀も《失礼しました…!誰に送っているのでしょうか》と訂正するオチがつけられていた。

堀の場合は笑い話で済んだものの、あとを絶たない「詐欺メール」には要注意だ。