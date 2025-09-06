ÀÐÇËÌÐ¼óÁê

¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£¶Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬¼óÁêÂ³Åê¤Ë¸þ¤±¤¿¥¦¥ë¥È¥é£Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡»²±¡ÁªÂçÇÔ¸å¤âÂ³Åê¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤À¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÂà¿Ø´«¹ð¤È¤â¸À¤¨¤ëÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹µÄ°÷¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢È¬ÊýºÉ¤¬¤ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£

¡¡ÄÌ¾ï¤Ê¤éÅêÉ¼¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ¦¶á¤¿¤Á¤ÈÏ¢Æü¡¢µÄÏÀ¤ò¤·¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁíÁíÊ¬Î¥¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÁíºÛ¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¡£ÁíºÛ¤¬Âå¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¼­¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Æ¤È¤«¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È¿Ê¹ÔÌò¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£

¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£