Æ²°ÂÎ§¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼½¢Ç¤¤òàÀë¸Àá¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ç¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°Æü¡Ê£µÆü¡áÆ±£¶Æü¡Ë¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Î¿·¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÍè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²£·ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²°Â¤ÏÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê£²£°£²£´Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë³«ºÅ¤Î¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÉé¤±¤¿¡Ê½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡Ë¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡ËÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÈ¯¸À¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Ï¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¥ê¡¼¥°£²»î¹ç¤Ç£²ÆÀÅÀ£±¥¢¥·¥¹¥È¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤Ë¤â»²Àï¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¹¶·â¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£±£°ÈÖ¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¡Ê£×ÇÕ¤Þ¤Ç¡Ë£±Ç¯´Ö¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£