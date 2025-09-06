神楽坂で発見、噛むたびに旨みが溢れ出す感動のフォカッチャ シンプルなのに奥深い味わいの秘密は、こだわりの焼き方にあった
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂のフォカッチャ専門店『Focacceria Altamura（フォカッチェリアアルタムーラ）』です。
本場仕込みの噛みしめ系フォカッチャで、一杯
「フォカッチャは肉まんみたいに安くて手軽で、時々無性に食べたくなる味だった」と語る、店主の山本誠さん。
「パンの街」と呼ばれる南イタリアはプーリア州・アルタムーラのパン屋で学んだ、本場仕込みのフォカッチャを焼いている。ショーケースには常に3〜4種類のフォカッチャと、春先には菜の花を使ったものも並ぶ。
フォカッチーニオレガノ200円、フォカッチャトマト350円、ペローニ（ビール）900円
その生地は、小麦が甘く香り、噛むごとに旨みが感じられる。さらに、香ばしい皮の上でジュワッと広がるトマトにもグッとくる。深い味わいの秘密は、前日作った生地を一部、翌日の生地と合わせて焼くことだという。
「12年間フォカッチャを焼き続けて、最近ようやく力の抜き方もわかってきたかも」と山本さんは笑うが、大きな1枚を丸ごと買って帰るファンが絶えないのも頷けるおいしさ。これはぜひともビールと合わせたい。
実はフレンチやイタリアンのシェフ経歴もあり、夜には数々のつまみやパスタなども登場。これらには、香りは甘くキュートながら、ほんのり苦く美味なリキュールのアペロールをぜひ。
店主の気さくな人柄にも惹かれ、ついつい長居してしまいそう。
オーナー：山本誠さん「イタリア直輸入のワイン、揃ってます」
神楽坂『Focacceria Altamura（フォカッチェリアアルタムーラ）』
［店名］『Focacceria Altamura（フォカッチェリアアルタムーラ）』
［住所］東京都新宿区山吹町5
［電話］03-6265-3842
［営業時間］11時〜21時（火は15時閉店）
［休日］日
［交通］地下鉄東西線神楽坂駅2番出口から徒歩5分、地下鉄有楽町線江戸川橋駅2番出口から徒歩5分
撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年4月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
