¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹Âç2²ó4¼ºÅÀKO¡¡½é²ó¤Ë2¼ÔÏ¢Â³ÈïÃÆ¡¡3²ó¤«¤éÁ¥Ç÷Âç²í¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-µð¿Í(6Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬2²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨5¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¤ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤éÃæÆü¤Î4ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¡¢147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¶áÊÕ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢2¼ÔÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·½é²ó¤«¤é3ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯2²ó¤Ë¤â3ËÜ¤ÎÃ±ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢2ÈÖ¡¦ÅÄÃæ´´ÌéÁª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Î»î¹ç4¼ºÅÀÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¤âÂ³¤¤¤¿ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤ò3µå»°¿¶¡¢ºÙÀîÁª¼ê¤ò¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï3²óÉ½¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¸å¡¢3²óÎ¢¤«¤é2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤Ë¸òÂå¡£°æ¾åÅê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç2²ó36µå¡¢Èï°ÂÂÇ7¡¢4¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¼«¿È2»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£