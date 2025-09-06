【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は５日（日本時間６日）、予定されていた登板日より３日も早く、急きょ先発マウンドに上がった。

敵地でのオリオールズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場。投手としては３回２／３を３安打無失点で、打者では３打数無安打、１四球だった。ドジャースは九回二死、スコットがソロ本塁打を浴びて１―２でサヨナラ負けし、４連敗となった。

ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに３連敗した後、今度はア・リーグ東地区で最下位に沈むオリオールズにサヨナラ負け。ドジャース打線はフリーマンのソロ本塁打による１点しか奪えず、大谷は「全員が改善しながらやっている中で、やっぱり結果が出ていないので、フラストレーションもたまる」とチームの思いを代弁した。

大谷自身は緊急先発だった。連絡を受けたのは試合開始の約５時間前。ホテルにいたときに、先発予定だったグラスノーが背中の張りで登板できなくなったことを知らされ、「（体調的に登板は）いけそうだったので、いけるよ、という返事をした」。直前の変更で準備が難しい中、「（試合前の）ルーチンはルーチンとしてやるけど、できなかった時には、それはそれでやるしかないという気持ちでマウンドに行けばいい」と柔軟な姿勢で臨んだ。

球数をできるだけ少なくするように、「打たせてというか、しっかりとアウトを重ねながら長いイニングを投げたいとは思っていた」。四回無死三塁のピンチでは、内野ゴロでも失点の可能性があるため、打球を前に飛ばさないように三振を狙った。４球連続で１００マイル（約１６１キロ）を超える直球を投げ込むなど力で抑え、狙い通りに２者連続で空振り三振を奪った。ここで球数が７０球となり、マウンドを降りた。

大谷は「４回を投げ切って、後ろにつなげたかった」と振り返ったが、無失点の好投に対し、ロバーツ監督は「ショウヘイは急な登板にもかかわらず、素晴らしい仕事をしてくれた」とたたえた。