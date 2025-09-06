Instagramに投稿されたのは、ワンコがボール遊びをしていた時の出来事。ボールが隙間に入ってしまってワンコが困っていたので、飼い主さんが「チューしてくれたら取ってあげる」と交換条件を提示してみたら…？投稿は記事執筆時点で4万8000回再生を突破し、ワンコの反応に「可愛すぎる」「即行動からの激しいの笑うｗ」といった声が寄せられています。

ボールが隙間に入っちゃった！

この日、ポメラニアンの「クララ」ちゃんはお家の中でボール遊びをしていたのですが、途中でボールがソファと壁の隙間に入ってしまいました。

自分でボールを取れなくて困ってしまったクララちゃんは、「わん！」と吠えて飼い主さんに助けを求めたそう。

クララちゃんがソファに上ってきて、「ここに入っちゃったの」と壁との間を覗き込むので、一緒にボールがどこにあるかチェックする飼い主さん。2人が並んで隙間を覗き込んでいる後ろ姿から、仲の良さが伝わってきて微笑ましいです。

「チューしたら取ってあげる」と伝えたら…

奥の方にボールがあるのを見つけた飼い主さんが「あ～、入ってた！取ったらいいじゃん」と言うと、クララちゃんは「取れないから困ってるの！」とばかりに吠えたそう。

そしてクララちゃんはソファから下りたかと思うと、飼い主さんをじーっと見つめてきたとか。どうやら「ボール取って？」と可愛くお願いする作戦のようです。

飼い主さんにとって隙間からボールを取り出すことは簡単ですが、ただ取ってあげたのでは何の得にもなりません。そこで「チューしてくれたら取ってあげるよ」と、交換条件を提示してみることに。

ワンコの可愛すぎる反応に爆笑

飼い主さんの言葉を聞いた瞬間に、クララちゃんはソファ横のスロープを駆け上ってきて、飼い主さんの唇にチュッとキスをしたそうです。クララちゃんの反応が可愛すぎるうえに、チューしてもらえたことが嬉しすぎて、笑い声を上げながら仰向けになる飼い主さん。

するとクララちゃんが、飼い主さんの顔に覆いかぶさってきて…？

なんと飼い主さんのお口をペロペロと舐めまくって、「ボール取ってよ～！」とさらに熱烈なアピールをはじめたとか。これには飼い主さんも「激しい…！」と狼狽しつつ、デレデレになってしまったのでした。

この投稿には「言葉がわかるんですね。可愛すぎる」「激しいラブシーンでしたな」「クララちゃんの愛は計り知れないｗ」「もう、彼女ですね！これは！」といったコメントが寄せられ、クララちゃんの反応と2人のラブラブすぎる姿に爆笑する人が続出することとなりました。

Instagramアカウント「melkuramarin」には、クララちゃん＆「メル」ちゃん＆「マリン」ちゃんというポメラニアン3姉妹の日常が投稿されています。可愛い姿や愉快なやりとりは多くの人に笑顔を届けてくれているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

