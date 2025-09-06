「ONE STAR」好きにはたまらない幻のゴールドカラー！ヴィンテージ感漂う復刻スニーカーはマストバイ
CONVERSE（コンバース）の「ONE STAR（ワンスター）」は、1974年に誕生して以来、世界中で愛され続けているスニーカーモデル。
今回は、発売当時のカラーやデザインを忠実に再現した、「ONE STAR J VTG」をご紹介します。
スニーカーラバーさんの心をくすぐる注目シューズは、公式オンラインストアなどで9月12日（金）より順次販売がスタート。
ゴールドの「ONE STAR」が11年ぶりにカムバック！
コンバースの限定ライン「TimeLine（タイムライン）」では、長年の歴史の中で生まれた名作を、可能な限り忠実、かつ現代のニーズに合うように復刻しています。
今回蘇る「ONE STAR J VTG」（税込3万3000円）は、存在感のある『ゴールド』のアッパーカラーが特徴。
この色合いは、1974年の「ONE STAR」誕生当時に展開された『ゴールド』カラーを、国産のスエードで再現していますよ。
肌触りの良い上質なスエードは、クラシカルな雰囲気を演出してくれそう。
2014年以来2度目となる、レア度の高い復刻モデルに注目してみてください。
ちょっぴり小さめなスターマークがポイント
カラーだけでなく、アッパーのパターンやロゴの大きさ、ヒールラベルなど、細かなディテールまで復活させることで、ヴィンテージ感あふれる仕上がりになっています。
「ONE STAR』の名前の由来にもなっている、サイドに施されたスターマークは、初代モデルに合わせて現行品よりも小さめなのがポイント。
1つ星のヒールラベルも「ONE STAR J VTG」の目印だよ
かかとにあるヒールラベルも、レトロな1つ星デザインでお目見えしますよ。
クラシックな印象のブラックラベルで、下部には日本製を示す“MADE IN JAPAN”が印字されています。
秋っぽムードにぴったりな、ヴィンテージ感漂うスペシャルスニーカーをぜひ手に入れてみてくださいね。
「ONE STAR J VTG」詳細ページ
https://converse.co.jp/
参照元：コンバースジャパン株式会社 プレスリリース
